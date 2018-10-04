Haliliye Belediyesi’nden üniversite hazırlık kursları

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Haliliye Belediyesi, üniversiteye hazırlanan mezunlara yönelik üniversite hazırlık eğitimi kurslarını yeni dönemde başladı.

Haliliye Belediyesi Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde 10 branşta hazırlık eğitimlerinin verilirken, gençlere sınıf ortamında ve bire bir olarak dersler veriliyor. “Bilgi çağında gençlerimizi bilgiyle donatıyoruz” diyen Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla gençlerin eğitimine yönelik her türlü alanda çalışma yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, gençlerin üniversite eğitimi almaları ve hayallerindeki mesleklere kavuşmalarını sağlamak amacıyla üniversite hazırlık kurslarını devam ettiriyor. Üniversiteye hazırlanan gençler için yaz kursları da veren Haliliye Belediyesi, eğitim öğretim yılının başlamasının ardından 4'üncü dönem kurslarını açtı. Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi binasında, üniversiteye hazırlanan mezunlara yönelik matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat ve Türk Dili branşlarında, alanında uzman öğretmenler tarafından kurs faaliyetleri sürdürülüyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında 600 mezuna yönelik yürütülen kurs faaliyetinde, program dahilinde kendi alanlarıyla ilgili dersleri veriliyor.

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