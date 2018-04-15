Haliliye Belediyesi'nden şehitleri anma gecesi

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Haliliye Belediyesi, 14 Nisan Şehitleri Anma Haftası kapsamında şehitler için anma gecesi düzenledi.

Haliliye Belediyesi ve Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu İl Temsilciliği işbirliğiyle Şair Nabi Kültür Merkezinde şehitler için anma programı düzenlendi. Geceye Haliliye Belediye Başkanvekili Mahmut Saatçi, Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, Belediye Meclis Üyesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu İl Temsilcisi Yusuf Mirza Temel, Şehit Aileleri Derneği Başkan Mehmet Yavuz ve şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı. Programa dua ve Kuran okunmasıyla başladı. Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu İl Temsilcisi Yusuf Mirza Temel, desteklerinden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’a teşekkür ettiklerini söyledi. Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ise Haliliye Belediyesinin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğuna vurgu yaparak, belediyenin 2017 yılında 180 şehit ailesini uçakla günü birlik Çanakkale’ye götürdüğünü hatırlatıp, bunun Türkiye’de bir ilk olduğunun altını çizdi. Başkanvekili Mahmut Saatçi, Haliliye Belediyesi olarak her zaman için şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi. Program sonunda ise şehit ailelerine hediye ve şehit ailelerinin konuşmalarının ardından sona erdi.

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