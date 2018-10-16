Haliliye Belediyesi'nden parklara yeni oyun grubu

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Haliliye Belediyesi, çocukların oyun alanları olan parklarda revizyona giderek, yeni oyun gruplarının monte çalışmalarını tamamladı.

Vatandaşların yaşam alanı olan parklarda, spor yapılması ve çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki parklarda revizyona gidiyor. Çocukların daha eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla yürütülen çalışmalarda, ilçe genelindeki 19 parkta yeni oyun grubu kurulumu yapıldı. Oyun grubunun yeniden kurulduğu parklara, kauçuk zemin döşeme çalışmaları da devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşların sağlıklı yaşamına katkı sunmak amacıyla da, parklara fitness aletleri kurulumu da devam ediyor.

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