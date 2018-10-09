Haliliye Belediyesi'nden kuruma mescitlerine halı

ŞANLIURA'da Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki eğitim kurumları ve kamu kurum kuruluşlarının mescitlerini yeni halılarla dağıtmaya devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, gelen taleplerin tespitine göre ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor. Merkez ve kırsal mahallelerde yardım çalışmalarını yürüten Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu çalışmalarında eğitim kurumları, ibadetleler, vakıf ve dernekleri de unutmuyor. İlçe genelindeki gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucu Güzelyurt Mahalle Camisi, Kösan Tekkesi, Eyyüp Nebir Derneği, Şehit Onur Kılıç Lisesi, İmam Bakır Mahallesi Mescidi Aksa camisi, Osmanbey Mahallesi, Hacer Ana Yurdu, Derinkyu Mahallesi taziye evi, Karpuzlu Mahallesi Kuran Kursu, Mehmet Akif İnan Hastanesi Mescidi, Köse Mahallesi Ana Okuluna yeni halılar döşendi. Gerekli halıları temin eden Haliliye Belediyesi, öğrencilerin daha temiz bir ortamda ibadet yapmasını sağladı.

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