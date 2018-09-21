Haliliye Belediyesi'nden 10 bin kişiye aşure

ŞANLIURFA'da Haliliye Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda Muharrem Ayının 10’uncu günü olan Aşure Günü dolayısıyla ilçe genelinde 10 bin kişilik aşure ikramında bulundu.

Aşure Günü dolayısıyla Haliliye Belediyesi tarafından aşure ikramı, ilk olarak Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapıldı. Hastane bahçesinde bekleyen hasta yakınlarına aşure ikramına bulunan Haliliye Belediyesi personelleri dağıtıldı. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde aşure dağıtımıyla ilgili program düzenlendi. Programa Başkan Fevzi Demirkol, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Çiğdem, öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Doç. Dr. Hüseyin Akpınar tarafından verilen ilahi konseriyle başlayan programın açılışında konuşan Başkan Demirkol, Muharrem Ayının önemine vurgu yaparak, tüm İslam Âleminin Aşure Gününü de tebrik ettiğini söyledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem de, Aşure Gününü tebrik ederek, üniversitede yaptıkları etkinlikten dolayı Başkan Demirkol’a teşekkür ettiklerini söyledi. Konuşmaların ardından yapılan dua ile birlikte aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

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