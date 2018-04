Haliliye Basketbol final yolunda

ŞANLIURFA, () - HALİLİYE Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımı, mücadele ettiği Türkiye Basketbol Erkekler 2'nci Ligi Play- Off Yarı Finalleri 2'inci maçında Haliliye Belediye Spor, evinde konuk ettiği Edirne Belediye Edirnespor’u 66- 63 mağlup ederek, seriyi 1-1'e taşıdı.

Haliliye Belediye Spor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Erkekler 2'inci Ligi Play- Off Yarı Finalleri 2'inci maçında Edirne Belediye Edirnespor’u 11 Nisan Spor Salonunda konuk etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Haliliye ekibi, boyalı alanda bulduğu üst üste sayılarla baskısını korumayı sürdürse de, ilk devreyi 30- 33 geride kapattı. Haliliye ekibi, son 2 periyotta rakibini iyice kontrol altına alarak 66-63’lük skorla salondan galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla seriyi 1-1’e taşıyan Haliliye ekibi, play- off son maçında 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 19.00’da Edirne deplasmanında Mimar Sinan Spor Salonunda rakibiyle karşılaşacak. Cuma günü yapılacak maçı kazanan, Play- Off Finallerine yükselen taraf olacak. Başkan Fevzi Demirkol da, maç sonrasında sporcularla bir araya geldi. Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Demirkol, sporculardan cuma günkü maçı galip gelmeleri konusunda söz aldı.

