Haliliye Basketbol final yolunda

ŞANLIURFA, () - HALİLİYE Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımı, mücadele ettiği Türkiye Basketbol Erkekler 2'nci Ligi Play- Off elemelerine kalarak, seride 1-1'lik eşitlik yakalayan Şanlıurfa temsilcisi Haliliye Belediye Spor, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek profesyonel takımı olmanın haklı gururunu yaşıyor.

Kurulduğu yıldan itibaren kademe kademe yükselerek Türkiye Basketbol 2'inci Ligine çıkan Haliliye Belediye Spor, Ali Ruhi Balkanlı antrenörlüğünde 2017-2018 Sezonunda ligi 38 puanla 6’ncı sırada tamamlayarak, play- off elemelerine kaldı. Gösterdiği başarılı performansla diğer takımlarında dikkatini üzerine çeken Haliliye Belediye Spor, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bu alandaki tek temsilcisi. Bölgeyi basketbol alanında en iyi şekilde temsil eden Haliliye Belediye Spor, deplasman için Şanlıurfa’ya gelen takımlara da en iyi şekilde ev sahipliği yapıyor. Deplasman için kente gelen takımlarla, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol veya Kulüp 2'inci Başkanı Şavak Baysan görüşerek, oyuncularla bir araya geldi. 20 Nisan Cuma günü saat 19.00’da yapılacak 3’üncü maçta galip gelerek, finallere çıkmayı hedefleyen Haliliye ekibi, maç için konuk olacağı ilde çalışmalarını sürdürüyor.

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