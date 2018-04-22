Halıcılardan GAHİB'e ziyaret

GÜNEYDOĞU Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri (GAHİB) Başkanlığı'na görevine seçilen Ahmet Kaplan ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik etmek için ziyaret eden Artemis Halı’nın idarecileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında özel olarak ürettikleri Türk bayraklı halıyı GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan’a hediye etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Artemis Halı tarafından özel olarak üretilen Türk bayrak motifli halıları Türkiye genelinde bir çok kurum ve kurula armağan eden Artemis Halı GAHİB Başkanlık görevine yeni seçilen Ahmet Kaplan ve yönetim kurulu üyelerini de ziyaret ederek tebrik edip bayraklı halı hediye ettiler. Artemis Halı Teknik Müdürü Aslan Altaş, Halı Koordinatörü Kemal Bayram ve İdari İşler Müdürü Ahmet Bozgeyik’ten oluşan ziyaretçileri TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Karşılıklı görüş alış verişinin ardından yeni yönetimin sektöre yeni bir sinerji kazandıracağına inandıklarını ifade eden Artemis Halı İdari İşler Müdürü Ahmet Bozgeyik "Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tolga Batallı adına da sizleri kutluyorum. Ülkemizin ve Gaziantep’in gelişmesi ve kalkınması yönünde makine halı sektöründe önemli hizmetler gerçekleştireceğinize inanıyor, görevinizde başarılar diliyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında özel olarak ürettiğimiz Türk Bayraklı halılarımı sizlere de armağan etmek istiyoruz. Birlik ve beraberliğimizin, bağımsızlık ve hürriyetimizi temsil eden bayrağımızı dünyanın her yerine taşımak hepimizin ortak görevidir" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ise sektördeki bütün markaların gelişmesi ve kalkınması için gerekli her türlü çalışma ve projenin içerisinde olacaklarını, temel hedeflerinin dünya markası olan halı sektörünün zirvede ki yerini korumak olduğunu belirtti.

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