Halı ve oto yıkama iş yerinde yangın

Ayhan ACAR/BARTIN, ()-BARTIN'da lastik tamiri ve halı yıkama dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sabah saatlerinde Gürgenpınarı köyündeki lastik tamiri ve halı yıkama yapılan iş yerinde...