Halı ve oto yıkama iş yerinde yangın

Ayhan ACAR/BARTIN, ()-BARTIN'da lastik tamiri ve halı yıkama dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın sabah saatlerinde Gürgenpınarı köyündeki lastik tamiri ve halı yıkama yapılan iş yerinde meydana geldi. Savaş Duran'a ait dükkanın içerisinden dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken, iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.