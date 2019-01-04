Halfeti'de sobadan sızan gazdan 5 kişi zehirlendi

HALFETİ (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen 2'si çocuk 5 kişi, tedavi altına alındı.

Halfeti ilçe merkezinde oturan ve ulaşamayan yakınları tarafından evde hareketsiz şekilde bulunan Fadime (31), Muhammed (9) ve Hacı Öksüz (2) ile Gülay (72) ve Yakup Yılmaz (71), Halfeti Devlet Hastanesine kaldırdı. Sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 5 kişi, ilk müdahalenin ardından Birecik'e sevk edildi.