Haldun Dormen Sahnesi perdelerini açtı

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), () – MERSİN’in Silifke ilçesinde ünlü sanatçı Haldon Dormen kenti adını taşıyan sahnenin açılışını yaptı.

Silifke'de Atlas Tiyatro Topluluğu'nun açtığı Haldun Dormen Sahnesi açılışı, Haldun Dormen'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Yoğun ilgi gören açılışta konuşan Haldun Dormen, "İyi ki Bülent Yasin Bal var. Ben daha hayattayken, Silifke gibi güzel bir yerde, benim adıma böyle bir sahne açıldığı için çok şanslıyım. Bana bunu yaşattığı için sevgili Bülent Yasin Bal ve ekibine, desteğini esirgemeyen ve burada olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Genç tiyatrocu Bal da, büyük bir tutkusunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Burayı ilk açmaya niyetlendiğimizde paramız yoktu ama deliliğimiz vardı. biz bu sahneyi bu delilikle açtık. Burada olan, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Açılıştan sonra sahneyi gezen Haldun Dormen'e, genç tiyatrocu Bal da faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ardından Atlas Tiyatro Topluluğu bir oyun sergileyerek, perdelerini tamamen sanatseverler için açtı.

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