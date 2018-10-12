Halcilerden enflasyon tepkisi

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - TOPTANCI Hal Yasası ile hallerin kapatılacağı iddiaları üzerine bir araya gelen komisyoncular, enflasyona hedef gösterilmenin rencide edici olduğunu dile getirerek tepki gösterdi.

Kumluca, Elmalı, Demre ve Finike'deki Toptancı Sebze ve Meyve Hali Dernek Başkanları işbirliğiyle Finike Ziraat Odası'nda toplantı düzenlendi. Toplantıya; Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, CHP Finike İlçe Başkanı Okan Tanır, İYİ Parti Finike İlçe Başkanı Veli Özdil, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Finike Toptancı Sebze Hali Komisyoncular Dernek Başkanı İsmail Karataş, Kumluca Dernek Başkanı Ahmet Kaya, Mavikent Dernek Başkanı Faik Öncel, Beykonak Dernek Başkanı İbrahim Uğur Çakır, Demre Dernek Başkanı Fahri Duran, Finike Esnaf Kefalet Odası Başkanı Cihangir Kolak, Finike Belediye meclis üyeleri Faruk Çetinkaya, Mustafa Geyikçi, Ertürk Yazar ve komisyoncular katıldı.

'HALLER KAPANIRSA DOMATESİ İTHAL ETMEK ZORUNDA KALIRIZ'

Toplantıda konuşan KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, hallerin kapatılması halinde domatesi ithal etmek zorunda kalınacağını söyledi. Çin'den sonra en büyük domates üreticisinin Türkiye olduğunu belirten Başkan Günay, “Bugün 10 liradan beğenmediğimiz domatesi 50 liradan yiyemeyiz. Çin'den sonra en büyük üreticiyiz biz. Ama bu tür yöntemlere devam edersek 3-4 yıl sonra domatesi ithal edecek duruma geliriz. Bizim son 20 yıldaki tarım politikalarımızın doğru olduğunu kim söyleyebilir. Tarım politikamız yanlıştır. Bunun bir numaralı suçluları da biziz. Vazgeçtik. Üstüne gitmedik. Hakkımızı savunmadık. Bizim yapmamız gereken hakkımızı savunmaktı" dedi.

Hallerin kapatılması halinde gıda güvenliği sorunu yaşanacağını kaydeden Günay, "Halleri kapatırsak Türkiye'de yaş meyve sebze sektörünü de bitiririz" dedi.

HALCİ ÜRETİCİNİN SİGORTASIDIR

Finike Toptancı Sebze Hali Komisyoncular Dernek Başkanı İsmail Karataş da hallerin enflasyonun sebebi olarak gösterildiğini, bunun yanlış ve rencide edici olduğunu söyledi. Kazançlarının yüksek olmadığını anlatan Karataş, hallerin, üreticinin sigortası olduğunu, çiftçinin fidesinden, icarına kadar her türlü ihtiyacını karşılayan kurum olduğunu söyledi.

ÜRETİCİ ÜRETEMEZ HALE GELDİ

Enflasyonun sebebinin ürün maliyetlerinin yükselmesi olduğunu belirten Karataş, “Geçen yıl ki gübre fiyatlarıyla bu seneki gübre fiyatları çok farklı. Üretim maliyetleri çok arttı. Faiz oranları, kurdaki çok arttı. Üretici üretemez hale geldi. Masrafları karşılayamaz hale geldik. Hayvancılıkta yapılan yanlış sebze ve meyvede yapılmasın" diye konuştu.

HAL DEN 3 LİRAYA ÇIKAN DOMATES BÜYÜK MERKETLERDE 10 LİRA

Halden 3 TL'den çıkan domatesin, İstanbul'da 10 liradan satıldığını da kaydeden Karataş, “Serik, Alanya ve Kumluca'da, ortalama domatesin hal satış fiyatı 3 lira. Web sayfalarımıza girdikleri zaman sitemizde açık fiyatlar yazıyor. Fiyatları takip edebilirler 3 ile 3.20 kuruş olan domatesin fiyatı İstanbul'da ki büyük market ve pazarlarda 9.99 ile 12 lira arasında satılıyor. Esasında devlet yetkililerinin araştırması gereken sorun budur. Nakliye, paketleme masrafları var ancak maliyeti o kadar yüksek etkilemez. Halden 3.20 TL'den çıkan malın pazarda 5- 6 lira arasında satılması lazım. Büyük marketlerde, pazarlarda sebze fiyatlarının yükseltilmesine hedef olarak halcilerin gösterilmesi hepimizi rencide etmiştir. Çünkü biz üreticinin hakkını savunuruz. Asıl hal dışında ki kayıt dışı satışlarda devletin kaybı çok büyük. Biz bütün ürünlerin halden satılıp devletin rüsum vergisini alması taraftarıyız" dedi.

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