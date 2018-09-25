Halat çekme yüzünden tartıştığı arkadaşını bıçakladı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da aynı teknede çalıştığı arkadaşı Selahattin G.'yi (24) halat çekme tartışması sonrasında bıçaklayan Ahmet K. (19), polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 21.30'da Konyaaltı ilçesinde bulunan Setur Marina'da yaşandı. Tur teknesinde çalışan Ahmet K. ve Selahattin G. arasında geminin halatını çekme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet K., maket bıçağıyla iş arkadaşı Selahattin G.'yi birçok yerinden bıçakladı. Selahattin G.'yi kan içerisinde gören Ahmet K., panikleyerek olay yerinden kaçtı. Diğer tekne çalışanlarının haber vermesi üzerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahattin G. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Selahattin G.'nin iş yerinde son günü olduğu, bugün işten ayrılacağı belirtildi.

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Olay yerine gelen Konyaaltı devriye ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, kaçan Ahmet K.'yi aramaya başladı. Civarda bağlı bulunan diğer tekneleri arayan ekipler, Ahmet K.'yi bulamadı. Olay yerinin 200 metre ilerisindeki çöp kutusu içerisinde suç aletini bulan polis, aramaları bu noktada yoğunlaştırdı. Bir süre sonra Ahmet K. saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Suç aletiyle kendisini de yaralayan Ahmet K., ifadesi öncesinde tedavi için önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI