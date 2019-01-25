Halaçoğlu: Ak sakallı emmimi kaybettik

MHP ve İYİ Parti Kayseri eski Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun amcası Halaç Süleyman Baş, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybeden Halaç Süleyman Baş, Kayseri’nin Sarız ilçesinde Cuma namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından ilçede son yolculuğuna uğurlanacak. Amcasını kaybeden Halaçoğlu, sosyal paylaşım sitesi hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün, ailemizin ak sakallı emmim Halaç Süleyman'ı kaybettik. Cenazesi Sarız'da öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Çörekdere'deki aile kabristanına defnedilecektir. Hayır dualarınızı beklerim. Allah sizlerden razı olsun."

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