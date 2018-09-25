Hal Müdürlüğü’nden üretici ve esnafa uyarı

YALOVA Belediyesi Hal Müdürlüğü yetkilileri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 30199 sayılı tebliği ile yayınlanan genelgede yer alan sebze ve meyvelerin ambalajlama, taşıma ve depolama konusunda uyarılarda bulundu.

Yalova Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; 3 Ekim 2017 tarihli 30199 sayılı Resmi Gazete ilanı ile yayınlanan genelgede yaş sebze ve meyve ticareti yapan üretici ve esnafı ambalajlama, taşıma ve depolama konusunda bilgilendirdi. Buna göre 01-01-2019 tarihinde yürürlüğe girecek uygulamalarda şunlara dikkat edilecek;

AMBALAJLAMA

Malların taşınmasında kullanılacak ambalajlar soğuk zincire uygun olmalıdır. Dolu ambalajlar en çok 30 kg. patates ve soğanlara yönelik ambalajlar en çok 50 kg. ağırlığında olmalı. Ambalajlar 80X120 boyutlarındaki paletlere 30X20-40X30-40X40-60X60 ebatlarında katlanılabilir, gıda güvenliğine uygun şekilde dezenfekte edilmiş, TSE tarafından belirlenmiş tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlarda paketlenmelidir.

TAŞIMA

Ön soğutmaya tabi tutulan ürünlerin frigorifik araçlarla taşınması zorunludur. Ürünler eğer sınai işletmeye, üretim yerindeki toptancı haline, tasnifleme ve ambalajlama tesisine taşınıyor ise kapalı ve tenteli araçlarla taşınmalıdır.

Perakendeciler tarafından toptancı halinden ve üreticilerden perakende satış amacıyla alınan ürünler için bu hükümler uygulanmaz.

DEPOLAMA

Ürünler TS 9048 standardı ve 5996 sayılı kanuna uygun depolarda saklanmalıdır. Bu depolar soğuk hava depoları ile ürünlerin bozulmasına veya kalite kaybına sebep olmayacak ısı ve nem şartlarına sağlayabilen depolardır.

Söz konusu depolarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca verilmiş ‘işletme kayıt belgesi’ ile ‘hizmet yeterlilik belgesi’ bulunması zorunludur.

Ürünler tüketiciye ulaşana kadar ambalajlarda korunmalıdır.

Alınacak bu önlemler sayesinde, malların ambalajlanmasında, taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlarda ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

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