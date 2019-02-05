Hal giriş ücretleri güncellendi

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hal giriş ücretlerinin 31 Mayıs’a kadar yüzde 75-80 oranında indirildiğini duyurdu.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, peş peşe yaptığı indirimlerle de halkın ekonomik anlamda rahatlamasını sağlıyor. Son 15 aylık süreçte su fiyatlarında 3 kez yüzde 10’lik indirim uygulanırken, raylı sistemle toplu ulaşımda da yüzde 27’lere varan oranda indirim yapılmıştı. Su ve toplu ulaşımın ardından üçüncü indirim müjdesi Hikmet Şahin Kent Hali’ne giriş fiyatlarıyla ilgili geldi.

Ankara Kızılcahamam’da partisinin eğitim toplantısında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hal giriş fiyatlarında yüzde 75-80 oranında indirime gidildiğini duyurdu. Başkan Aktaş, mesajında, “Vatandaşlarımızın refahı için ulaşımda ve suda yaptığımız indirimlerin ardından esnafımıza da destek olmak için bu gece 00.00’dan 31 Mayıs tarihine kadar hal giriş ücretlerinde de yüzde 75- 80 oranlarında indirim yapıyoruz. Esnafımıza hayırlı olsun” görüşlerine yer verdi.

Antalya, Mersin, Niğde, Nevşehir ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen meyve ve sebzenin Bursalılara ulaştırıldığı Kent Hali’nde 130’a yakın esnaf bulunuyor. Hal giriş fiyatları esnafın önemli gider kalemlerinden biri olurken, bu indirim uygulamasıyla hal esnafı da rahat bir nefes almış olacak. Geçtiğimiz yıl toplam 549 bin 848 aracın giriş çıkış yaptığı kent halinde indirimli fiyatların uygulamasına da başlandı. Buna göre daha önce 5 TL olan otomobil ve küçük araç fiyatı 1 TL’ye, 2-4 ton arası büyük araç fiyatı 7 TL’den 2 TL’ye, 4-6 ton arası kamyon ücreti 10 TL’den 3 TL’ye, 6 ton üstü kamyon ücreti 15 TL’den 4 TL’ye ve TIR ücreti de 20 TL’den 5 TL’ye indirilmiş oldu. İndirimli fiyat tarifesini büyük bir memnuniyetle karşılayan Hal esnafı Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

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