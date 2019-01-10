Hal derneklerinden Başkan Böcek'e ziyaret

ANTALYA, () - CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hal dernek temsilcileriyle bir araya geldi.

Antalya Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan ve Antalya Tüccar ve Esnaf Dayanışma Derneği Başkanı Adem Özaydın ile yönetim kurulu üyeleri, Başkan Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Nevzat Akcan ve Adem Özaydın, Başkan Böcek'i adaylığından dolayı tebrik etti.

Nevzat Akcan, "Halde 144 komisyoncu, 700 tüccar bu sektöre hizmet ediyor. Halde 800 dükkan, yirmişer kişi çalıştırsa 16 bin kişi yapar. Biz 1'e alıp 3'e satan kişiler değiliz. Üretici adına mal satıyoruz. Yüzde 8'e çalışan kişileriz, hayatımız çiftçiyle ortaktır" dedi.

Geçen günlerde gündeme gelen Yeni Hal Yasası'nın, Hal Dernekleri tarafından çok olumlu karşılanmadığını bildiğini dile getiren Muhittin Böcek, tarafların ortak görüşü alınarak oluşturulacak bir yasanın herkesi mutlu edeceğini söyledi.

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