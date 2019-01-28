Hakkında hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hakkında 2 ayrı suçtan hapis cezası bulunan ve polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında Edirne Ağır Ceza İlamat Masası'nca 'gece vakti silahla yağma' ile Edirne 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 5 yıl hapis cezası bulunan H.K.'yi, yakalayarak, gözaltına aldı. H.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.