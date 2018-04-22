Hakkarililer Derneği, İstanbul'da Konuk evi açtı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-()-İSTANBUL'da faaliyet gösteren Hakkarililer Derneği tarafından, sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaş ve özellikle üniversite öğrencilerinin barınma sorununa kalıcı çözüm bulmak amacıyla yapımı tamamlanan 70 yataklı Konuk Evi, törenle hizmete açıldı.

İstanbul Kağıthane semti Sanayi Mahallesi'nde hizmete giren konuk evinin açılışına, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muharrem Ödemiş, İş adamları Teoman Zeydan, Ramazan Kumek, Van Trakyalılar Derneği Başkanı Şevket İçen, Dernek ve Federasyon başkanlarının yanı sıra, vatandaş katıldı.Her bir odası 4 kişilik olan 70 yatak kapasiteli Konuk evi, özellikle Hakkari ve Yüksekova'dan İstanbula'a hastalarını tedavi giçin götüren aileler ve üniversitelerde okuyup da barınma sıkıntısı yaşayan öğrenciler için umut kaynağı oldu.

Açılışta konuşan İstanbul Hakkarililer Derneği Başkanı Şemsettin Demir, binasını Konuk evine tahsis eden İş Adamı Ramazan Kümek ve konuk evinin hizmete girmesinde büyük destekleri olan İş adamı Teoman Zeydan'a teşekkür ettiklerini söyledi.

CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi ise, Hakkari'yi ve insanlarını çok sevdiğini belirterek,"Bu dostluk köprülerine bugünlerde çok ihtiyacımız var. Bunu başardığı için dernek başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Buna destek veren herkesi kutluyorum, hepsine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."dedi.

Konuk evinin hizmete açılmasında büyük destekleri olan Yüksekovalı İş adamı Teoman Zeydan da,İstanbul gibi Büşükşehirde Hakkarililer Derneğinin bu tür güzel hizmetleri yapması gurur verici olduğunu, yapılan her türlü güzel hizmetin yanında olduklarını belirtti.

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