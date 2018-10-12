Hakkari polisinden öğretmenlere trafik eğitimi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()-HAKKARİ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve köylerde görev yapan 704 öğretmen ile 165 servis şöförüne trafik eğitimi verdi.

İçişleri Bakanlığının kazaları önlemeye yönelik 100 günlük eğitim programı kapsamında, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde merkez ve köylerde görev yapan 704 öğretmen ve 165 servis şöförüne eğitim semineri düzenlendi.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğretmenlere trafikte uyulması gereken kurallar, ilk yardım, kaza anında alınması gereken önlemler ve yayaların uyması gereken kurallar konularında bilgilendirdi. Seminer, trafik kuralları ile ilgili sinevizyon gösterimi ile son buldu.

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