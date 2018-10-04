Hakkari'de 'Sağlıklı yaşam yürüyüşü' yapıldı

HAKKARİ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından '3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü' etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı. Hakkari İl Sağlık İl Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüş Hakkari Valiliği Binası önüne kadar devam etti.

Yürüyüşe Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Vekili Dr. Reşit Tümen, Hakkari Devlet Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi personelleri ile İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi personeli ve Aile hekimleri katıldı. Yürüyüşe katılanlar, 'Sağlık için yürüyoruz', 'Hakkari yürüyor, sağlığını koruyor', 'Sağlıklı yaşam, mutlu yaşam', 'Sağlıkta bahaneye yer yok', 'İdeal Kilo, İdeal Hayat' gibi pankartlar taşıdı.

Polisin yoğun önlem aldığı, "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" Hakkari Valiliği önünde son buldu. Burada Gençlik ve Spor Hizmetleri bünyesindeki patent sporcuları gösteri düzenledi. Gösteride dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Vekili Dr. Reşit Tümen, bu etkinliğin bütün dünyada 1990’lı yıllardan beri kutlandığını belirterek, "Hareket et sağlıklı yaşa" sloganı ile yürüyüş düzenliyoruz. Biz de hareketin sağlığa katkısını göstermek için kentte sağlıklı yaşam yürüyüşü etkinliği düzenledik. Yürüyüşe katılan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

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