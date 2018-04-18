Hakkari'de Muay Thai il seçmeleri yapıldı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,()-HAKKARİ'de, Muay Thai il birinciliği seçmeleri yapıldı. Yarışmada dereceye giren sporcular, 22-27 Mayıs 2018 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecek olan Muay Thai Türkiye şampiyonasında Hakkariyi temsil edecek.

Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğüne bağlı spor salonunda düzenlenen yarışmaya, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Yaşar Koparan ve vatandaşlar katıldı. Hakkari ve ilçelerinden 8’i kız olmak üzere toplam 35 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakalar, oldukça çekişmeli geçti. Muay Thai müsabakalarında dereceye giren sporculara, ödülleri Vali Cüneyit Orhan Toprak tarafından verildi.Vali Toprak, müsabakaya katılan sporcuları kutlayarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Dereceye giren sporcular, 22-27 Mayıs 2018 tarihleri arasında Mersin İlinde düzenlenecek olan Muay Thai Türkiye Şampiyonasına katılarak Hakkari'yi temsil edecek.

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