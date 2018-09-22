ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Antik Kent Konserleri kapsamında tenor Hakan Aysev Alanya'da konser verdi.

Alanya Kızılkule önünde gerçekleştirilen konserde sahne alan sanatçı Hakan Aysev, ortaya koyduğu performansla izleyicileri adeta büyüledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak gerçekleştirdiği konseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile çok sayıda Alanyalı izledi. Konsere ilçede tatil yapan turistler de yoğun ilgi gösterdi.

SİNATRA'DAN TÜRKÜLERE GENİŞ REPERTUVAR

Dünyaca ünlü opera sanatçılarının eserlerini seslendiren Aysev, Frank Sinatra'dan Tanju Okan'a, Neşet Ertaş'tan Orhan Gencebay ve Selami Şahin'e uzanan geniş repertuvarıyla dinleyenleri mest etti. Aysev, zaman zaman seslendirdiği Karadeniz türküleriyle duygu dolu anlar yaşattı. Alanyalılar muhteşem konserde ünlü tenorun seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti

Konserini 'Memleketim' şarkısıyla sonlandıran Hakan Aysev'e Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Zülfü Çelik, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu tarafından çiçek takdim edildi.

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