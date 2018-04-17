Hafik'te şehitler için fidan dikildi

SİVAS'ın Hafik ilçesinde Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu tarafından "Şehitlerimizi Anma ve Fidan Dikimi" adlı program düzenlendi.Yüksekokulun konferans salonunda düzenlenen programa Hafik Kaymakamı Ömer Sait Karakaş, Cumhurieyt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Program da konuşan Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeş ülke olduklarını ve şehitlere minnet duyduklarını söyledi. Afrin Harekatı'nın başlangıç tarihinin Azerbeycan için önem arz ettiğini dile getiren Aliyev, "Ocak ayının 20'sinde Afrin'e harekat başladı. 20 Ocak Azerbaycan şehitlerini anma günüdür." dedi. Şehitlerin her zaman minnetle anılacağını dile getiren Hafik Kaymakamı Ömer Sait Karakaş ise "Dün Çanakkale'de olduğu gibi bugün de Afrin'de ayyıldızlı bayrağımızı, sancağımızı dalgalandıran kahraman Mehmetçiklerimizi tebrik ediyorum. Yüce Allah'tan ordumuzu her zaman muzaffer etmesini diliyorum." diye konuştu. Programda öğrenciler tarafından okunan şiirler katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Şehit ailelerine ilçe protokolü tarafından Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim edildi. Katılımcılar daha sonra okul bahçesinde Şehitlerimiz adına fidan dikti.

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