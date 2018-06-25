Hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrilmesi sonucu, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Konya- Adana karayolu Merdivenli mevkiinde meydana geldi. Şenol Kaya yönetimindeki 64 FN 884 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi. Kaza sürücü Kaya ile Özben Kaya, İbrahim Kaya, Melisa Kaya ve Ali Mert Kaya yaralandı. Yaralılar, ambulanslar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×