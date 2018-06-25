Hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrilmesi sonucu, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında  Konya- Adana karayolu Merdivenli mevkiinde meydana geldi. Şenol...

Hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı
KONYA'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrilmesi sonucu, aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında  Konya- Adana karayolu Merdivenli mevkiinde meydana geldi. Şenol Kaya yönetimindeki 64 FN 884 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi. Kaza sürücü Kaya ile Özben Kaya, İbrahim Kaya, Melisa Kaya ve Ali Mert  Kaya yaralandı. Yaralılar, ambulanslar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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