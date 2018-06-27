Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Adem AKATİN/PAZAR (Rize), () – RİZE’nin Pazar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dernek köyünde saat 13:30 sıralarında meydana geldi.Gültekin Ökten'in kullandığı 06 DV 9482 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Takla atan hafif ticari araçtaki sürücü Gültekin Ökten ile Heva Ökten araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve Kaçkar İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. 2 kişi Kaçkar İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılarak Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.