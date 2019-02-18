Hafif ticari araç kamyona çarptı, sürücü yaralandı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), () - BURSA’nın Karacabey ilçesinde kontrolden çıkarak kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, kırsal Uluabat Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Yaşar Ağaçlı (22) yönetimindeki 16 HDM 68 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, arkadan gelen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç tarafından sıkıştırıldı. Sürücü Ağaçlı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halindeki 02 AH 365 plakalı kamyona çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevkedildi. Araçta sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Ağaçlı, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu bildirilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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