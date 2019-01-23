Hafif raylı sistem hattına enerji verilecek

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 3. etap raylı hattının Varsak- Otogar etabına gece yarısı enerji verileceği belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yapımı son hızla devam eden 3.Aşama Raylı Sistem çalışmalarında yeni bir aşamaya gelindiği belirtildi. Hattın beton işlemleri başladıktan dört ay sonra vagonların hatta indirildiğinin vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hattın ilk etabı olan Varsak-Otogar arası 12.6 km'lik bölüme elektrik enerjisi verecek ve ilk test sürüşlerine başlayacak aşamaya geldik. Günde saha içinde yaklaşık bin işçimiz geceli gündüzlü çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Bu kadar insanımız bu sayede iş ve aş buldu. Yine birçok firma bu sistemde görev aldı; yapım işi, hizmet işi ve mal satışı yaptı. Şehrimizin ekonomisi canlandı. Çalışmalar aynı hızla devam ediyor. Geldiğimiz bu aşama hepimiz için gurur kaynağıdır. Bu nedenle 23 Ocak 2019 günü saat 00.00'dan itibaren Antalya 3. Aşama Raylı Sistem Projesi'nin Süleyman Demirel Bulvarı-Yeşilırmak Caddesi-Sakarya Bulvarı güzergahında bulunan, Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı-Şahinbey Caddesi Kavşağı ile Yeniemek Mahallesi Sakarya Bulvarı-Yıldırım Beyazıt Caddesi Kavşağı arası hat kesimindeki, inşaatı tamamlanan havai katener hatlarına 750 volt yeraltı enerji nakil hatlarına 31 bin 500 volt enerji verilecektir. Elektrikli raylı sistem havai hatlarının altında gezinmek, direklere tırmanmak, dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir. Söz konusu bölge ve civarında ikamet eden vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ederiz."

