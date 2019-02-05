Hacılar Belediye Meclisi şubat toplantısı yapıldı

KAYSERİ, () - HACILAR Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi, 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Hacılar Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya Meclis Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlık etti. Toplantıda 3 asıl, 2 ek olmak üzere toplam 5 madde görüşülerek karara bağlandı.

Şubat ayı meclis toplantısının birinci gündem maddesinde, kentsel dönüşüm kamulaştırma bedelleri için İller Bankası’ndan kredi kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Gündemin 2'nci maddesinde sözleşmeli veteriner hekim çalıştırılması ve 3'ncü maddesinde de mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait taşınmazların satışı, trampası ve tahsisi için encümene yetki verilmesi konuları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

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