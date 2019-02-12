Hacılar belediye çalışanlarının sözleşme sevinci

HACILAR Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı.Hacılar Belediyesi'nde düzenlenen sözleşme törenine Hacılar Belediye Başkanı Vekili Bilal Özdoğan, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, sendika yetkilileri, daire müdürleri ile işçiler katıldı. Çelik, Hacılar Belediyesi ile bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerinin bugün imzalanacağını söyleyerek, "Toplu iş sözleşmemiz bir yıl olarak imza altına alınacak. Üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına ortalama yüzde 21 oranında bir zam gelecek" dedi.Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan ise yapılan sözleşme görüşmelerinin kısa zamanda anlaşma ile sonuçlandığından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Özdoğan, şöyle konuştu: "Biz çalışanın ilçemize değer katan tüm arkadaşlarımızın hak ettiği ücreti, alnının teri kurumadan vermeye hazır bir idare olduğumuz için bizim görüşmelerimiz öyle günlerce haftalarca sürmedi. Çok kısa sürede bunu tamamladık. Memur, işçi taşeron ayrımı gözetmeksizin büyük bir aile olarak bu güzel ilçeye güzel işler yapmak adına dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi, yarında yapmak adına bu yolda olduğumuzu ayrıca belirtiyorum. İnşallah kazasız belasız güzel işleri yüne bu ekibimizle yapacağız Allah'ın izniyle. 31 Martta da Başkanımın dediği gibi, inşallah Allah nasip eder, edecekte inşallah zaferi göreceğiz." Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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