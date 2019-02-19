Hacılar 2. Bilim sergisi açıldı

KAYSERİ, () - HACILAR Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 2'nci Bilim Sergisi, Vali Şehmus Günaydın tarafından açıldı.

Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesinin tarafından yürütülen Bilim Kent Projesi kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen ilkokul, ortaokul ile lise öğrencilerinin geliştirdiği 26 projenin sergilendiği Hacılar Bilim Sergisi, düzenlenen törenle açıldı. Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde açılan sergiye Vali Şehmus Günaydın, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Protokol üyeleri ve hayırsever işadamları katıldı. 26 projenin tanıtıldığı bilim sergisinde Vali Günaydın " İnşallah Hacılar ilçemizde çok bilim insanları çıkar. Ülkemize, milletimize faydalı hizmet yaparlar. Ben serginin açılışında emeği geçen, destek veren öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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