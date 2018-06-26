Hacı adaylarına seminer düzenlendi

KAYSERİ, () - İL Müftülüğü tarafından hacı adayları için hac semineri düzenlendi.

Kocasinan İlçe Müftülüğünün konferans salonunda gerçekleşen seminere, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçesinden 200 hacı adayı katıldı. Seminerde konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, “Yüce Mevla, Anadolu topraklarından hac vazifesini yerine getirmeniz için bu yıl sizleri seçti. Ülkemizi ve milletimizi, kutsal topraklarda hacı adayı olarak sizler temsil edeceksiniz. İslam Dünyasının dört bir tarafından, hatta Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerden Müslümanlar, hacca gelecekler. Onun için ne kadar şükredilse azdır. Hepinizin bildiği üzere, her Müslüman'ın ömründe en az bir defa usulüne uygun bir şekilde hac ibadetini yerine getirmesi farzdır. Bu da herkes için değil, hali-vakti yerinde olup da haccetmeye sağlık durumu el verenler içindir. Yüce Mevla, içimizden güç yetirenlerin Beytullah’ı haccetmelerinin farz olduğunu bildiriyor Kur’an-ı Kerim’de. Ömrümüzde en az bir defa kutsal toprakları ziyaret etmek ve hac ibadetini yerine getirmek Müslümanlığımızın şiarlarından ise bunları iyice öğrenmeliyiz. Bu seminerlerimiz vesilesiyle sizler, hacca hazırlanıyorsunuz. Bu seminerlerden aldığınız bilgilerle donanım sahibi olacak ve rahat ibadetlerinize hazırlanacaksınız" ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Güven şöyle konuştu:

“Hayatımızın ibadetini yapacaksak, ona iyi bir şekilde hazırlanmalıyız. Oranın heyecanını doya doya yaşayın. Gözyaşlarımız, belki de bizleri cehennem azabından kurtaracak. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), üç damlanın, sahibinin cehennem azabından kurtulmasına vesile olacağını söylüyor. Bunlar; şehidin kandamlası, helalinden kazanırken kişinin döktüğü alın teri ve Allah rızası için akıtılan gözyaşıdır. Orada, duygu yoğunluğu bol olan bir ibadet hayatının içinde olacaksınız.

İbadetlerimizi Allah rızası için yapıyoruz. El alem ne der, gibi bir düşünceye kapılarak yapılacak olan bir haccın sevabı olmaz. Yüce Mevla emrettiği için hacca gittiğimizi bilmeliyiz."

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