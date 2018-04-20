Haberleşme kablolarını çalan 2 kişi tutuklandı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,() -YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde, 450 metre yeraltında döşeli telefon ve internet kablosunu çaldıkları iddia edilen 3 kişi jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent kasabasında, bir firmaya ait yeraltında döşeli 450 metre telefon ve internet kablosu ile Sarıkaya ilçesinde 2 adet bilgisayar hırsızlığı şüphelisi olarak aranan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı. Yozgat’ta 20 gün önce yapılan hırsızlık olaylarının ardından, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, iki ayrı hırsızlık olayını R.A.,Y.A. ve C.Y. isimli 3 kişinin yaptığı tespit edildi. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma tarafından başlatılan operasyonla şüpheliler, Sarıkaya ilçesinde yakalandı. Yapılan sorgulamanın ardından, adliyeye sevk edilen C.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.A. ve Y.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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