Haber24: Nilüfer Belediye Başkanı Bozbey: Nilüfer'i gülümsetiyoruz

BURSA'nın merkez Nilüfer İlçe Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, basın mensuplarına yönelik düzenlenen Nilüfer turunda kentteki değişimi anlattı. Değişime devam ettiklerini vurgulayan Bozbey, “Nilüfer’de sürekli hizmet üretiyoruz. Amacımız, Nilüfer’de insanların tamamının gülümsemesini sağlamak” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, başkanlığı döneminde kentte yaşanan değişimi, Nilüfer’in 13 mahallesinde düzenlenen turda basın mensuplarına yerinde anlattı. Nilüfer turuna, basın mensuplarının yanı sıra, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ve Başkan Yardımcıları da katıldı. Başkan Mustafa Bozbey’in basınla buluşması, tarihi Gümüştepe (Misi) Mahallesi’nde başladı. Ardından Çamlıca, Beşevler, Demirci, Üçevler, 23 Nisan, Altınşehir, 29 Ekim, Yüzüncüyıl, 19 Mayıs, Görükle, Balat ve Karaman Mahallesi’nde otobüsle gerçekleşen turda Bozbey, basın mensuplarına yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlattı.

“NİLÜFER’İ GÜLÜMSETİYORUZ”

Nilüfer’in nüfusunun 1999 yılında 99 bin 323, 2014 yılında 332 bin 235 iken 2017 yılında 424 bin 909’a çıktığına dikkat çeken Başkan Bozbey, “Nilüfer’in nüfusu 2032'de de 1 milyon 200 bin olarak planlanıyor. Hızlı nüfus artışına cevap verecek hizmetleri hayata geçiriyoruz. Göreve geldiğimiz 1999 yılından bu yana Nilüfer’de 5 kültürevi, 5 kütüphane, 13 spor merkezi, 63 halı saha, 149 kilometre bisiklet yolu, 26 kilometre koşu ve yürüyüş yolu yaptık. 41 olan park sayısını da 261’e çıkardık." dedi.

En büyük amaçlarının Nilüfer’i gülümsetmek olduğunu söyleyen Bozbey şöyle devam etti: “Nilüfer’in eğitim, bilim, kültür, sanat ve spor kenti olması konusunda her dönemde yapmış olduğumuz hizmet artışlarını, son dönemde de sürdürdük. 19 yıl kolay değil. Bir çocuk düşünün; doğuyor, ilkokulu, ortaokulu ve liseyi bitirip, askerlik çağına geliyor. Emek verdiğimiz bir kent. Doğumundan ölümüne hizmet ürettiğimiz bir kent. 4 yıl bizim için çabuk geçiyor. Çünkü sürekli hizmet üretiyoruz. Bunu, İnsani Gelişme Vakfı’nın yapmış olduğu araştırma sonuçlarında, almış olduğumuz ödüllerde ve vatandaşlardan gelen olumlu dönüşlerde görebiliyoruz.”

“19 YILDIR DEĞİŞİMİ YÖNETİYORUZ”

19 yıldır değişimi yönettiklerini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu süreçte Nilüfer’in, Bursa’nın merkezi haline geldiğini ifade etti. Başkan Bozbey, “4 yılda da çok şey değişti ama 19 yıla baktığımızda Nilüfer, Bursa’nın merkezi oldu. Değişimi yöneten bir kentin, kent yöneticisi olarak bu hizmet yarışında bizlerle birlikte olanlara şükran borçluyum. Bundan sonra da aynı hizmet anlayışımızı, kalan süreç içinde en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Amacımız, Nilüfer’de insanların tamamının gülümsemesini sağlamak. ‘Gülümseyin Nilüfer’desiniz’ diyoruz. Bu çok büyük bir iddia. Herkesi gülümsetme anlayışımız var. Çünkü her şeye insan odaklı bakıyoruz. Her projeye, ‘İnsan bu projeden nasıl faydalanır’ ya da ‘Bu proje insana nasıl fayda sağlar’ yönüyle hareket ediyoruz. Bunu yaptığınızda da zaten insanın mutluluk endeksinin yükselmesine vesile oluyorsunuz. Bunu yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Değişime devam ediyoruz” diye konuştu.

“KENTSEL YENİLEMEDE BÜYÜK YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ”

Başkan Bozbey, Nilüfer turunda özellikle Ataevler Mahallesi’nde gerçekleşen kentsel yenilemeye de dikkat çekti. Bu konuda büyük bir yanlıştan dönüldüğünü söyleyen Başkan Bozbey şöyle devam etti: “Biz, kentsel yenileme diyoruz. Bursa’da kentsel dönüşüm yanlış başladı. Şimdi yanlıştan dönüldü. Doğrusu da buydu. Binalar depreme dayanıksızsa bir kent elbette yenilenebilir. Buradaki şart, oradaki nüfus yoğunluğunu artırmamaktır. İnsanlar şuan huzursuz. Yapılan inşaatları gören daire sahipleri, dairelerini satıp başka yerlere taşınmayı düşünüyorlar. Biz, bunu daha önce kendilerine söyledik. Sonuçta biz haklı olduk ama şuanda haklı olmanın bir kıymeti yok. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde önemli bir adım atıldı. Yıkılan binalar, önümüzdeki süreçte de ruhsatlandırılacak. Ancak bu konuda kamu adına da mutlaka bir fayda sağlanması lazım. Yeter ki artan nüfus kadar, kamu alanı da oluşturulabilsin. Bundan sonra imar kanununa göre hareket edileceğine hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

“HERŞEY KENTİN GELECEĞİ ADINA”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, önerileri konusunda gösterdiği duyarlılık için teşekkür eden Başkan Mustafa Bozbey, bugüne kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne yaptıkları taleplerin kentin geleceği adına yapıldığının altını çizdi. Başkan Bozbey, “Oluşacak sorunlarla büyükşehir belediyesi de boğuşacak. Bunun yaşanmasını istemiyoruz. Onun için bu taleplerimizi dikkate almasından dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Haber24

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2018, 04:42