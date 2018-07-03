Haber24 : Emirdağ'da imar barışı anlatıldı

Murat ŞAHBAZ/EMİRDAĞ, () - AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde imar barışıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Emirdağ Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan bilgilendirme toplantısına Çevre ve Şehircilik Şube Müdürü Fikret Karalar ve inşaat teknikeri Halil İbrahim Yıldız konuşmacı olarak katıldı.

Köy ve mahalle muhtarlarına yönelik toplantıda konuşan Halil İbrahim Yıldız, 8 Haziran'dan bu yana yürürlükte olan imar barışı hakkında bilgiler verdi. Yıldız, "İmar barışı sayesinde 'kaçak' adlandırılan konut ve iş yerlerinize yapı kullanım belgesi alabileceksiniz. Aynı zamanda hazine arazilerine yapılan kaçak yapılara hem yapı kullanım belgesi alırken Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sayesinde 5 yıl taksitle arsaları da alabileceksiniz. Fakat mera ve orman arazilerine yapılan konutlar için ilgili kurumlarla arsanızın durumu öğrenerek ona göre başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular için son tarih 31 Ekim 2018, ödemeleri ise tek taksitle 31 Aralık'a kadar yapılacak. Fakat binalar e-devlet üzerinden giriş yapılırken dikkat edilmesi gereken konuysa doğruluk. Kasıtlı şekilde yanlış beyan verip ücret yatıranların bedelleri iade edilmeyecek ve adli işlem başlatılacak" dedi.

Toplantı sonunda katılımcıların soruları yanıtlanırken, broşür ve belgeler dağıtıldı.

Haber24.com

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2018, 16:08