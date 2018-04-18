Haber24: Çocuk Gençlik Meclisi kuruldu

MERSİN Rotary Kulubü, Unicef Türkiye Milli Komitesi ve Toroslar Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Çocuk Gençlik Meclisi çalışmalarına başladı.

Çocuk Dostu Şehirler Projesi kapsamında kurulan Çocuk Gençlik Meclisi, düzenlediği toplantı işe iş başı yaptı. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Rotary Kulübü Başkanı Serdar Vetem’in yanı sıra toplantıya 100 okuldan 100 öğrenci katıldı. Yapılan oylama sonucunda Meclis Başkanı seçildi ve çalışma komisyonları oluşturuldu. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Vetem, "Çocukların kent yönetiminde söz sahibi olmaları ve kendilerine olan öz güvenin artması amacıyla çok önemli bir projeye imza attık. Bana en çok heyecan veren projelerden biri de Çocuk Gençlik Meclisi. İlk meclis kurulduğundaki heyecanı burada da görmek istiyoruz. Gençlerimizin geleceğine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Komite Başkanı Özhan Özdemir ile Diyap Can'a emeklerinden dolayı ayrıca teşekkür ederiz" dedi.

Haber24.com

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2018, 15:09