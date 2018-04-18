Haber24 : Bisiklet yoluna yeni bisikletler

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat Belediyesi, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'na yeni bisiklet ekledi.

9 kilometre gidiş 9 kilometre geliş olmak üzere toplam 18 kilometre ile Türkiye'nin kesintisiz en uzun bisiklet ve yürüyüş yolu olma özelliğini taşıyan tesis, açıldığı günden bu yana vatandaşların büyük ilgisini görüyor. Daha önce tesise 3 teker kargo, 4 teker 4 kişilik GoKart, 4 teker 1 kişilik GoKart, 4 teker 2 kişilik GoKart, 3 teker mekanik, 3 teker tek çocuk pusetli mekanik,3 teker mekanik uzun yol, 4 teker 4 koltuk mekanik velomobil, şehir konsepti, tandem bisiklet olmak üzere toplamda 400 bisiklet dâhil eden belediye, ilgi nedeniyle tesise 100 erkek ve 100 bayan olmak üzere toplamda 200 bisiklet daha ekledi.

Açılışının gerçekleştiği günden bu yana 127 bin 700 kez hizmet alınan tesise tam 37 bin üye kayıt yaptırdı. Onikişubat Belediyesi, özellikle hafta sonu vatandaş tarafından yoğun ilgi gören Onikişubat Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nda kahvaltı imkânı olduğunu da belirtti.



Haber24

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2018, 14:41