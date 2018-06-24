Haber24: Başkan Çoban eşiyle oy verdi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, eşi Emine Çoban ile birlikte oy verdi.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu'na gelen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, eşi Emine Çoban ile birlikte 2135 numaralı sandıkta oy kullandı. Başkan Çoban daha sonra okuldaki sandık kurullarını gezerek görevliler ve müşahitlere kolaylık diledi.

Başkan Burhanettin Çoban, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Çoban, "Ülkemizde yeni bir başlangıç için besmelemizi çekerek, güzel ülkemiz için en güzel olacağına inandığımız oyu kullandık. Bu seçimin ülkemize, milletimize ve aynı zamanda tüm dünyada umudu Türkiye olan milletlere hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Haber24.com

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2018, 16:08