Habalı DSP'den aday oldu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - MEHMET Habalı, DSP'den Serik Belediye Başkan adayı oldu.

Serik'te 3 dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet Habalı, DSP'den Serik Belediye Başkanlığı için aday oldu. Dün genel merkezde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştükten sonra DSP Serik İlçe Binası'na gelen Mehmet Habalı, kalabalık bir topluluk önünde Serik Belediye Başkan adaylığını açıkladı. Habalı, "İYİ Parti'den Serik Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştum. Ancak aday gösterilmedim. Serik'te 3 dönem belediye başkanlığı yaptım. Arkamda büyük bir kitle var, sevenlerim var. Bağımsızdan aday olsam, meclis üyelerim olmayacak. Bu gelişmeler üzerine DSP Genel Başkanı beni arayarak, 'Partimizden sizi Serik Belediye Başkan adayı yapmak istiyoruz' dedi. Ben de bunun üzerine DSP İlçe Başkanı Yusuf Öztürk'le Ankara'ya giderek, genel başkanla görüşüp, teklifini kabul ettim" dedi.

DSP İlçe Başkanı Yusuf Öztürk de "Mehmet Habalı'nın adaylığı Serik'e ve partimize hayırlı olsun. DSP demek, Türkiye'de milliyetçilik demektir. Milliyetçiliği öyle kolay bulmadık. Milliyetçiliği sokaklara duvarlara yazı yazarak değil, Kıbrıs'ta Beşparmak Dağları'na yazarak, gösterdik" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI