Güzeloluk'ta parklar 2 yılda 2'ye katlandı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, 2 yılda sahip olduğu park genişliğini 2 katına çıkardığı Güzeloluk'ta mahallenin en büyük yeşil alanı Senatör Reşat Oğuz Parkı'na basketbol sahası da yaptı.

Muratpaşa Belediyesi, TÜİK'in son verilerine göre 8 bin 547 nüfusa sahip Güzeloluk Mahallesi'nde son 2 yılda yaptığı çalışmalarla aktif kullanılan yeşil alan büyüklüğünün 2 katına çıkardı. 9 bin 300 metrekare genişliğe sahip Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu ve 13 bin metrekare büyüklüğündeki Senatör Reşat Oğuz parklarıyla mahallenin sahip olduğu parklarını genişliği 43 bin 952 metrekareye ulaştı.

Üç parkında fitness grupları, 4 parkında basketbol sahası ve Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu Parkı'nda futbol sahasının bulunduğu mahalleye bir yeni saha daha kazandırıldı. Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Senatör Reşat Oğuz Parkı'na basketbol sahası yapımını tamamladı.

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