Güzellik merkezine fuhuş operasyonu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da güzellik merkezinde fuhşa zorlandığı iddia edilen 2'si yabancı 4 kadın kurtarıldı. 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir güzellik merkezinde fuhuş yapıldığını tespit etti. Merkeze yapılan baskında 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 4 mağdur kadın kurtarıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerine başvurulan fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

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