Güzelbahçe'ye 100 yataklı hastane yapacak

İZMİR'in yeniden aday gösterilen Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) iş birliği ile ilçede 100 yataklı bir hastane açacağını söyledi.

Güzelbahçe'nin mevcut belediye başkanı ve CHP'nin Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Mustafa İnce, yapacaklarını anlattı. Güzelbahçe’de LÖSEV iş birliği ile 100 yataklı bir hastane kuracaklarını belirten İnce, tarım dışı kullanılan alanları üniversitelere vererek bir bölgeyi ‘Eğitim vadisi’ haline getireceğini ifade etti. Seçimlerden sonra gerçekleştireceği ilk planın hastane açmak olduğunu söyleyen İnce, "Hastane arazimizi bakanlık değerlendirmezse LÖSEV iş birliği ile Ankara’da bulunan LÖSEV-LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’ne benzer bir hastane açacağız. Acil kliniği olacak, kanser tedavisi görüp uzun süreler hastanede bulunmak zorunda kalan hastalar için odalarımız olacak. Toplam 100 yataklı bir hastane olacak" diye konuştu.

Öte yandan, Güzelbahçe’nin bir eğitim üssü haline geldiğini belirten İnce, "Güzelbahçe küçük, bütçesi az, fakat İzmir’de sözü edilen bir yer. Ülkenin çok önemli eğitim kurumları Güzelbahçe'ye geliyor. Bölgede tarım dışı kullanılan alanları eğitim tahsisli vererek ‘Eğitim vadisi’ yapmak istiyorum. Böyle bir alanda, mutlaka bir eğitim-bilim müzesi de olacak. Metro Narlıdeye'ye kadar gelecek Güzelbahçe'ye kadar da hafif raylı sistemle trafiği besleyeceğiz" dedi.

Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

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