Güzelbahçe'nin sahil bandı yenilenecek

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe'nin 7.5 kilometrelik sahil bandını yenilemeye hazırlanıyor. Yeşil dokusu güçlendirilecek bölgede, bisiklet yolları, balıkçı iskeleleri, oturma ve seyir grupları yer alacak.

Kentin sahil şeridini 'İzmir Deniz' Projesi kapsamında yeniden tasarlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe’nin 7.5 kilometrelik sahil bandını da yeniden düzenleyecek. İlçeyi bambaşka bir çehreye büründürecek çalışmalar çerçevesinde, estetik açıdan güçlendirilecek kıyı bandının daha etkin kullanımı sağlanacak. Proje iki etap halinde hayata geçirilecek.

İlk etap çalışmaları kapsamında, Ahmet Piriştina Meydanı ile 1. Balıkçı Barınağı arasında kalan 3.5 kilometrelik sahil bandı düzenlemesinde, uzun ömürlü ve ekonomik doğal taşlar, beton parkeler ve ahşap kompozitler kullanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ayrıca kıyı şeridi boyunca bisiklet yolu ve BİSİM durakları da oluşturacak. Meydan kısmında İzmirliler’in denizle olan etkileşiminin artırılması amacıyla pergole ve denize inen teraslar yer alacak. Denize girmek isteyen kullanıcılar için denize iniş basamakları ve mevcut kumsal kullanımları tekrar yorumlanarak sahil bandının daha kullanışlı bir mekan haline dönüştürülmesi sağlanacak. Kıyı tahkimatı da proje kapsamında yenilenerek dalganın olumsuz etkileri azaltılırken, deniz tuzuna ve rüzgara dayanıklı bitki türleri ile daha yeşil bir Güzelbahçe sahili yaratılacak. Sahil bandındaki tüm elektrik tesisatı ve aydınlatmalar da bölgenin estetik fonksiyonuna uygun olarak yeniden düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe sahilinde 1. Balıkçı Limanı ile 2. Liman arasında kalan yaklaşık 4 kilometrelik kıyı şeridinin proje çalışmalarını ise sürdürüyor.

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