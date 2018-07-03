Güzelbahçe doğalgazla buluşuyor

İZMİR'de, 2018 yılı yatırım programı kapsamında doğalgaz altyapı çalışmaları başlatılan Güzelbahçe'ye haziran ayı itibariyle doğalgaz arzı sağlanmaya başlandı. Altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda gerekli test çalışmalarının ardından gaz verildiği belirtildi.

Yatırım programı kapsamında doğalgaz altyapı genişletme çalışmalarını sürdüren İzmir Doğalgaz, Güzelbahçe sakinlerini doğalgazla buluşturdu. Gaz verilen sokakların takibinin www.izmirgaz.com.tr adresinden yapabileceğinin vurgulandığı açıklamada, bölge sakinlerinin İzmir Doğalgaz ile müşteri sözleşmesini yaparak doğalgazı kullanabilecekleri ifade edildi.

Doğalgaza; ısınma, sıcak su ve mutfak olarak birlikte ya da bu seçeneklerden biri üzerinden abone olunabiliyor. Tüm abonelik ve sözleşme işlemleri İzmir genelinde bulunan 11 adet abone merkezinden yapılabiliyor. Müşteri sözleşmesi aşamasında istenen belgeler ise şu şekilde: Kiracı ise kira kontratı veya ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, abone numarası. Eğer sözleşme yapacak kişi tapu sahibi ise sadece abone numarası ile işlemlerini yapabiliyor. Sözleşme bedelleri İzmir Doğalgaz kurumsal web sitesinden öğrenilebiliyor. Ayrıntılı bilgiye 7 gün 24 saat hizmet veren İzmir Doğalgaz Çağrı Merkezi aracılığıyla ulaşılabilecek.

İZMİR, ()

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