Güzel Sanatlar'da yeni yıl kutlaması

ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademik ve idari personeli için yeni yıl kutlaması düzenlendi.

Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlık katında gerçekleşen kutlamada, müzik bölümü öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi eşliğinde tüm personel keyifli anlar yaşadı.

Kutlamada konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, ülkemiz için üniversite için sevgi, barış, huzur dolu bir yıl dileğinde bulundu. Prof. Dr. Eravşar, "Güzel Sanatlar ailesi olarak iyisiyle kötüsüyle bir yıla daha veda ediyoruz. Yeni yıl yeni başlangıçlar, yeni umutlar demek. Ümit ediyorum ki 2019, geride bıraktığımız yıldan daha güzel, birlik beraberlik içinde ve sanatla bilimle daha çok akademik başarılarla dolu geçen bir yıl olur" dedi.

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