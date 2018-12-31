Güzel mankenler katalog çekiminde

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ESLİNE Ajans mankenleri Melissa Kandemir ile Gizem Çelik, katalog çekimine katıldı. Zamanlarının büyük çoğunluğunu birlikte geçiren ikili, iş arkadaşı olmalarının yanı sıra çok iyi dost. Melissa Kandemir, Gizem ile birçok şeyi paylaşabildiğini söyledi. Çekimler sırasında da iyi anlaştıklarını sözlerine ekleyen Kandemir, "Gizim benim gibi düşünen benim gibi yaşayan birisi. O nedenle birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Arkadaşlığımızın uzun yıllar süreceğini düşünüyorum" dedi.

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