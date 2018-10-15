Güz Boğa Güreşleri nefes kesti

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Güz Boğa Güreşleri düzenlendi. 85 boğanın katıldığı güreşler, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

İlçede geleneksel Güz Boğa Güreşleri düzenlenen etkinliklerle başladı. Güreşlere, birçok kategoride 85 boğa getirildi. 40 bin lira ödülün dağıtıldığı boğa güreşleri, kıran kırana mücadelelere de sahne oldu. Yoğun ilginin olduğu güreşleri bölgeye gelen binlerce boğa sever de heyecanla izledi. Güreşleri izlemek için çevre şehir ve köylerden gelen izleyicilerin de güreş alanını doldurduğu gözlendi.