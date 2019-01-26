Güvercinler çocukları gibi

İZMİR'de Konak Meydanı'nda, 80 yaşını geçmiş olmasına rağmen hala güvercinler için yem satan Velhan Aral, yağmurlu ve soğuk havalarda bile buraya gelmeyi sürdürüyor. "Kuşlar benim çocuklarım gibi" diyen Aral, kimsenin güvercinleri beslemediği zamanlarda, satmak için getirdiği yemler ile onları besliyor.

Yıllar önce Diyarbakır'dan İzmir'e gelen, geçimini sağlamak için kuşyemi satmaya başlayan Velhan Aral, zamanla Konak Meydanı'nın kalıcılarından oldu. Burada özellikle güvercinler için yem satan birkaç kişiden biri olan Aral, geçimini sağlamak için yaptığı işin, artık bir tutkuya dönüştüğünü söyledi. Yaşının 80'in üzerinde olduğunu, ama tam olarak bilmediğini belirten Aral, güvercinler için, "Onlar benim çocuklarım gibi, kuşlarım olmadan yaşayamam" diyor. Bu nedenle kimsenin kuş yemi satmadığı soğuk ve yağışlı havalarda bile Konak Meydanı'na gidiyor. Aral, yem satın alanların olmadığı günlerde, ekmek parasını çıkarmak için getirdiği yemleri, kuşlara atıp, onları besliyor. 3 çocuğunu okuttuğunu, onların masraflarını karşılamak için bu işe girdiğini, 20 yıldır da kuşyemi sattığını söyleyen Aral, "Çocuklarım benim için ne anlama geliyorsa, kuşlar da aynı anlamı taşıyor. Soğuk havalarda 'kimse gelmez ve kuşları beslemez' diye ben Konak'a geliyorum. Kuşlarımın aç kalacağı düşüncesi nedeniyle evimde rahat rahat oturamıyorum" dedi.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

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