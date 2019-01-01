Güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti

OSMANİYE, () - OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, Rahime Hatun Polis Merkezi, İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye-Gaziantep yolu Polis Kontrol Noktası ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü yılın son akşamında ziyaret ederek, görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Rahime Hatun Polis Merkezi'nde Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İl Jandarma Komutanlığında Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan tarafından karşılanan Vali Coşkun, vatandaşların huzur içinde bir yılbaşı akşamı geçirmeleri için görevleri başında olan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Coşkun, "Güvenlik güçlerimiz, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için, mesai kavramı gözetmeksizin her daim görevlerinin başındalar. Onların bu fedakarlığı sayesinde vatandaşımız evinde huzurlu bir yılbaşı akşamı geçiriyor. İlimizde bu huzuru sağlayan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Vali Coşkun, son olarak ziyaret ettiği Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yeni yıla emniyet mensupları ile birlikte girdi. Yeni yılın ülkeye, millete, tüm insanlığa, sağlık, huzur, barış, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni eden Vali Coşkun, güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.



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