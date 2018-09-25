Güvenlik görevlisi ölü bulundu

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kum ocağında güvenlik görevlisi olarak çalışan Adem Gökçe, işyerinde ölü bulundu.

Çorlu'nun Önerler Mahallesi'nde bulunan kum ocağında gece güvenlik görevlisi olarak çalışan Adem Gökçe, gece diğer çalışanlar tarafından ölü bulundu. Olay yerine çağırılan sağlık ve jandarma görevlileri, yaptıkları kontrolde Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gökçe'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

